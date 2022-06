Eboli- Italia! O experienta ERASMUS+, pentru elevii si profesorii de la Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare, Bistrita!

In perioada 30 mai- 3 iunie 2022, s-a desfasurat ultima mobilitate din cadrul proiectului Sport to Educate, to Integrate, to Become Citizens of the World, in Eboli, Italia, un loc incarcat de istorie, cultura, traditie.Asadar, opt elevi insotiti de prof. inv. primar Monica Buf si prof. Rodica Tatar au reprezentat Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare, Bistrita, in aceasta experienta inedita. Zilele petrecute in Eboli au fost puse sub semnul stilului de viata sanatos si al dezvoltarii armonioase a ... citeste toata stirea