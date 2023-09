La inceputul lunii septembrie, a fost semnat Contractul de finantare intre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, in numele si pentru Ministerul Educatiei, in calitate de agentie de implementare a proiectelor si Judetul Bistrita-Nasaud, in calitate Beneficiar al finantarii pentru proiectul "O scoala moderna - sansa mea pentru un viitor mai bun. Valoarea eligibila este in cuantum de 6.237.927,63 lei fara TVA, reprezentand 100% din ... citeste toata stirea