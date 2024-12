Editia a III-a a "Targului de Craciun" de la Nepos

A devenit o traditie pentru neposeni, ca in zilele premergatoare marii sarbatori crestine care vesteste Nasterea Mantuitorului nostru Iisus Hristos, sa fie organizate activitati de inaltare sufleteasca. Pregatirile au inceput cu mult inainte de sarbatoarea propriu-zisa si au fost finalizate in 21 si 22 decembrie de catre ,,Asociatia Neposenilor Uniti'', in colaborare cu Primaria comunei Feldru si Scoala Gimnaziala ,,Gavril Istrate "din localitate. Timp de doua zile Caminul cultural a devenit ... citește toată știrea