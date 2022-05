Elevi ai Scolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Nasaud intr-o experienta deosebita Erasmus + in Catania

The Eco-Friendly Heroes, cod identificare 2020-1-ES01-KA229-081726_4 este proiectul Erasmus +, produs al colaborarii dintre partenerii Escola Mil.lenari, Cardedeu, SPANIA, in calitate de coordonator si partenerii scolilor Amatas novada Skujenes pamatskola, LETONIA, Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Nasaud, ROMANIA, 12th Primary School of Drama, GRECIA, Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci", Mascalucia, ITALIA si Aksemseddin Bilim ve Sanat Merkezi, Nidge, TURCIA. Perioada de implementare de 24 ... citeste toata stirea