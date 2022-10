Elevi de la CN Petru Rares Beclean, Asociatia Celtic Transilvania si Complexul Muzeal au efectuat un diagnostic arheologic, la Beclean

Asociatia Celtic Transilvania, in parteneriat cu Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud si Colegiul National Petru Rares din Beclean, au efectuat un diagnostic arheologic pe raza localitatii Beclean, punctul Lazuri (zona Vale Viilor)."Aici, in primavara anului 2021, a fost descoperit cu detectorul de metale de catre Gabriel Carasi un depozit de piese de bronz (3 topoare de tip celt, 7 seceri, doua ornamente si o bratara) incadrate cronologic in epoca bronzului.Sectiunea arheologica facuta in ... citeste toata stirea