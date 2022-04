Elevii claselor a IV-a se pot inscrie pana in 6 mai la cursurile gratuite de la Scoala de inot!

Elevii claselor a IV-a inscrisi in anul scolar 2021-2022 la una din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bistrita au posibilitatea, pana in 6 mai 2022, sa se inscrie in programul "Scoala de inot", care va debuta incepand cu data de 16 mai a acestui an.Aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 150/28.10.2021, Programul "Scoala de inot" destinat elevilor din ciclul primar vine sa intregeasca strategia de promovare a sportului in randul elevilor completand, astfel, ... citeste toata stirea