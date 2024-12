Emil Radu Moldovan: Partidul care va castiga alegerile parlamentare in judetul Bistrita-Nasaud va fi Partidul Social Democrat, cu un procent care va avea cifra 3 in fata!

Emil Radu Moldovan, presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si al PSD BN, a multumit, in cadrul unei declaratii de presa, electoratului din judet pentru prezenta la vot la alegerile parlamentare. De asemenea, dupa centralizarea a peste un sfert din sectiile de votare, liderul social-democrat a precizat ca PSD va castiga alegerile in judetul nostru, cu o pondere de peste 30% din optiunile alegatorilor."In primul rand, as vrea sa le multumesc foarte mult locuitorilor judetului ... citește toată știrea