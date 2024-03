Emil Radu Moldovan si Gabriel Lazany, echipa PSD Bistrita-Nasaud pentru Consiliul Judetean si Primaria Bistrita

Partidul Social Democrat Bistrita-Nasaud si-a anuntat candidatii pentru Consiliul Judetean si Primaria Bistrita. Evenimentul a avut loc in proximitatea noului pavilion de la spital, iar locatia nu a fost aleasa intamplator, pentru ca atat presedintele Emil Radu Moldovan, care intra in cursa pentru un nou mandat, cat si ec. Gabriel Lazany, managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita, candidat pentru functia de primar al municipiului Bistrita, au pus sanatatea si investitiile in ... citește toată știrea