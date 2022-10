Emil Radu Moldovan, un nou mandat de presedinte al PSD Bistrita-Nasaud. Cu cine va face echipa in urmatorii patru ani!

Organizatia judeteana PSD Bistrita-Nasaud si-a ales, astazi, noua conducere pentru perioada 2022 - 2026. Nu mai putin de 373 de delegati au votat in unanimitate echipa de conducere a social-democratilor din Bistrita-Nasaud.In urma conferintei de alegeri, in fruntea organizatiei PSD Bistrita-Nasaud a fost reales presedintele Consiliului Judetean - Emil Radu Moldovan. In 2007, in 30 septembrie, Radu Moldovan devenea pentru prima data lider al social-democratilor din judet.De asemenea, a fost ... citeste toata stirea