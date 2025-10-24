Editeaza

Energie verde pentru un viitor durabil. CNLR, experienta Erasmus+ in Italia

Sursa: Rasunetul
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 16:03
13 citiri
In perioada 6-10 octombrie 2025, patru elevi si doua cadre didactice de la Colegiul National "Liviu Rebreanu" din Bistrita au participat la o mobilitate de invatare si formare, desfasurata la scoala Polo Liceale M. Guerrisi - V. Gerace din Cittanova, Italia, in cadrul proiectului Erasmus+ "IT'S TIME" (2023-1-RO01-KA220-SCH-000159201), avand ca tema energia verde (Green Energy).

Timp de o saptamana, elevii si profesorii au colaborat cu colegi din alte sapte tari (Belgia, Croatia, Italia, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
3 din 4 romani prefera carnea de porc romaneasca, dar nu stiu sa o recunoasca in magazine
Studiu APCPR 2025 despre obiceiurile de consum si perceptia asupra carnii de porc romanesti 72% ...
Alegeri PSD: Bogdan Ivan, prim-vicepresedinte! Vasile Dincu, vicepresedinte
Sorin Grindeanu si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al PSD, la Congresul programat ...
Sfantul Cleopa de la Sihastria asezat la sufletele credinciosilor din Parohia Sieu
In ceasul inserarii, cand parca toata faptura se asterne spre odihna, multime de credinciosi ai ...
ActualitateBusinessSportLife Show