Evenimente duhovnicesti in Episcopia Ortodoxa Romana a Europei de Nord. In contextul aniversarii anul acesta a 15 ani de la infiintarea Episcopiei Ortodoxe Romane a Europei de Nord, in aceste zile au loc, in tarile scandinave, mai multe manifestari duhovnicesti dedicate Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei insa si al Episcopiei Europei de Nord.Astfel, la chemarea Preasfintitului Parinte Episcop Macarie, cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel si a ... citeste toata stirea