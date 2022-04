Episcopul-vicar Benedict Bistriteanul a slujit in Parohia Tiha Bargaului! Sarbatoare duhovniceasca pentru frumoasa comunitate

In Duminica a 5-a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), Preasfintitul Parinte Benedict Bistriteanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, a slujit in Parohia "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" din Tiha Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud, fiind intampinat de numerosi localnici imbracati in straie populare specifice zonei.Cu acest prilej, in biserica parohiala, Parintele Episcop-vicar Benedict Bistriteanul a oficiat Sfanta Liturghie, inconjurat ... citeste toata stirea