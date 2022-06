Etape simplificate pentru inregistrarea in registrul comertului, dupa adoptarea legii initiate de deputatul Diana Morar!

Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege pe care l-a initiat deputatul Diana Morar si care prevede simplificarea etapelor pentru inregistrarea in registrul comertului."Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru codificarea dispozitiilor referitoare la operatiunile de inregistrare in registrul comertului si in alte registre tinute de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), pe baza controlului registratorului sau, dupa caz, pe baza hotararii ... citeste toata stirea