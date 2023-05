Dezvoltarea motorie a bebelusului in primul an de viata este un proces remarcabil si rapid, plin de etape importante care marcheaza progresul si independenta acestuia. Pentru a avea succes este necesara implicarea totala a parintilor, incurajarea dezvoltarii motorii prin jucarii pentru copii de pana la 1 an, pe care le poti gasi intr-o gama variata pe Buticulcujucarii.ro, rabdare, grija si atentie.Usor, usor cel mic va face primii pasi si va parcurge cu succes toate etapele din primul an de ... citeste toata stirea