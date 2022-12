Eveniment caritabil al Organizatiei Femeilor Liberale Bistrita-Nasaud. Deputat Diana Morar: Multumiri celor care au licitat si au donat si produsele - manageri de succes, colegi, primari!

In asteptarea sarbatorii Nasterii Domnului, am organizat la Hotel Metropolis din Bistrita o licitatie caritabila de Craciun pentru doua cazuri speciale, a declarat deputatul Diana Morar, presedintele Organizatiei Femeilor Liberale Bistrita-Nasaud.In cadrul evenimentului, au fost licitate cosuri cu produse traditionale, iar fondurile adunate vor fi donate pentru a sprijini doua cauze, doi oameni deosebiti, care in prezent au nevoie de un mic ajutor. Este vorba despre o doamna deosebita, ... citeste toata stirea