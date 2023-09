In data de 25 septembrie, a avut loc examenul de absolvire al cursului de calificare pentru ocupatia de "ingrijitoare batrani la domiciliu", desfasurat de AJOFM Bistrita-Nasaud in perioada 14.07.2023-22.09.2023. La acest curs au participat 14 persoane, femei aflate in evidenta agentiei ca somere indemnizate si neindemnizate. Acestea provin in procent de 60% din mediu urban (Bistrita, Beclean), iar celelalte din mediu rural (Teaca, Crainimat, Salva, Domnesti, Cormaia). In ceea ce priveste ... citeste toata stirea