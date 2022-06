Exercitiu de amploare la Beclean - accident rutier cu victime multiple anuntat prin sistemul Ecall

Accidentele rutiere cu victime multiple se situeaza printre riscurile cele mai frecvente cu care se confrunta judetul Bistrita - Nasaud, iar acest risc crescut ne determina sa exersam si sa perfectionam raspunsul integrat, cu implicarea tuturor factorilor de decizie si a structurilor care au atributii in gestionarea situatiilor de urgenta.Joi, 16 iunie a.c., in jurul orei 22.00, la intrarea in orasul Beclean, dinspre municipiul Bistrita, ISU Bistrita - Nasaud a organizat un exercitiu tactic ... citeste toata stirea