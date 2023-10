In perioada 4 - 5 octombrie 2023, se va desfasura exercitiul de simulare a producerii de inundatii in bazinele hidrografice Somesul Mare si Somes, aferente judetelor Bistrita-Nasaud si Cluj, de la statia hidrometrica Sangeorz-Bai pana in sectiunea Dej, de pe raul Somes.Scopul actiunii este verificarea modului de functionare a fluxului informational meteorologic si hidrologic de avertizare - alarmare a populatiei, a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate in gestionarea ... citeste toata stirea