Expo Bistrita ''Gradina si Ambianta'', pe pietonalul bistritean, in culori de primavara!

Gradina, curtea si casa au nevoie de plante, decoratiuni si culori proaspete! In aceasta nota, Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud a organizat o noua editie a Expo Bistrita ''Gradina si Ambianta', pe Pietonalul din Bistrita.La evenimentul de deschidere, presedintele CCI BN, Vasile Bar, a mentionat ca este a doua expozitie promovata in acest an, la care participa 22 de expozanti din judet, dar si din judetele Timis si Botosani, iar in pregatire este o noua expozitie care va fi ... citește toată știrea