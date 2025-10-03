Editeaza

Expozitia de arta fotografica Cum respira pamantul a regizorului Dan Mihalcea va fi vernisata la Complexul Muzeal

Sursa: Rasunetul
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 07:03
Expozitia personala itineranta de fotografie Cum respira pamantul a regizorului Dan Mihalcea va fi vernisata la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud din Bistrita in data de 4 octombrie 2025 la ora 12.00. Prezinta Gavrilas George Alexandru, manager al acestei institutii. Expozitia va fi deschisa publicului in perioada 4 - 31 octombrie 2025.

Cum respira pamantul este un demers artistic itinerant care are trei obiective: scoate in evidenta o lucrare artistica contemporana, pune in valoare o parte a ...citește toată știrea

