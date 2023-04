Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud organizeaza, in perioada 19-30 aprilie 2023, expozitia de pictura a a artistului plastic Ioan Pop Prilog. Vernisajul va avea loc miercuri, 19 aprilie 2023, ora 13.00, in prezenta artistului si a invitatului sau istoricul de arta Vasile Duda.Artistul baimarean Ioan Pop Prilog s-a initiat la Liceul de Arta Octav Bancila din Iasi, s-a format la- L'Ecole Superieure d'Art et Design, Reims France iar apoi se licentiaza la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea