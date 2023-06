Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, Sectia de Stiintele Naturii, in parteneriat cu S.C. ICPE Bistrita S.A., va invita la Salonul de minerale, fosile si geme, expozitie cu vanzare ce va avea loc in incinta Muzeului Bistrita, in perioada 9-11 iunie 2023, intre orele 10AsAs - 20AsAs.Timp de trei zile, manifestarea de traditie a muzeului bistritean va reuni colectionari, comercianti de minerale, fosile si geme, respectiv specialisti din domeniul geologic, din Baia Mare, Timisoara, Arad, Satu-Mare, ... citeste toata stirea