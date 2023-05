Traditionala expozitie a Asociatiei Brickenburg, cuprinzand constructii din elemente LEGO(R) si fotografii din curentul Toy Photo, organizata in colaborare cu Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, isi asteapta vizitatorii, incepand cu data de 1 iunie, la sediul muzeului de pe B-dul General Grigore Balan nr. 19.Evenimentul, deschis pentru public in perioada 1 - 10 iunie, se adreseaza tuturor categoriilor de varsta si aduce in atentia vizitatorilor constructii originale realizate din elemente ... citeste toata stirea