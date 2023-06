Acesti doi dascali se cunosteau de mici, fiind amandoi din comuna Chiuza. Maria Emilia s-a nascut in 24 aprilie 1943 in familia invatatorului Ciceu Emil, care a instruit si educat foarte multe generatii de elevi in aceasta comuna, copii care s-au realizat foarte bine in viata, ajungand oameni valorosi.Ioan Bulea s-a nascut in 25 februarie 1944. Primele 7 clase le-au invatat in comuna natala, dupa care au fost colegi de generatie, la Scoala Pedagogica de 6 ani din Cluj-Napoca, pe care au ... citeste toata stirea