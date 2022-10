Fara penali in functiile locale. Proiectul USR, adoptat de Parlament

In 2018 reuseam sa strangem peste un milion de semnaturi la nivel national, iar voluntarii sicetatenii din BistritaNasaud au contribuit si ei la acea vreme cu un numar important desemnaturi pentru initiativa Fara penali in functii publice.Iata ca dupaatata timp, prin proiectul de lege USR adoptat zilele trecute in Parlament, persoanelecondamnate definitiv nu vor mai putea candida si nu vor mai putea fi alese in administratialocala. Odata promulgata legea, romanii nu vor mai avea ... citeste toata stirea