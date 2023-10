Primarul Ioan Turc ii cere presedintelui Consiliului Judetean, Emil Radu Moldovan, sa ii ceara ministrului Transporturilor ca Bistrita sa nu fie afectata de noul Mers al Trenurilor, in sensul eliminarii unei legaturi directe intre municipiului Bistrita si Bucuresti. Potrivit primarului Ioan Turc, din 10 decembrie ar urma sa fie scoase vagoanele de Bistrita, asa cum le denumesc pasagerii."Incepand cu noul Mers al Trenurilor de Calatori, care va intra in vigoare in 10 decembrie a.c., nu va mai ... citeste toata stirea