Feerie de iarna - o expozitie altfel

Desi anotimpul alb s-a lasat asteptat pe meleaguri bistritene, Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" provocat-o pe Baba Iarna la o incursiune in frumusetile ei.Astfel, am organizat o expozitie de arta plastica- desen si pictura, gazduita de Complexul Muzeal Bistrita- Nasaud, cu lucrarile elevilor cu cerinte educationale speciale( CES), participanti la Concursul National Arta si culoare- Feerie de Iarna, editia a III-a, desfasurat in perioada 10 ianuarie- 25 februarie 2025. Concursul este ... citește toată știrea