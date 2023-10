Frumusetea ramane in familia Dobrin. Despre Andrei Dobrin, absolvent al Universitatii "Babes-Bolyai", am scris de multe ori in cotidianul nostru, fiind desemnat de mai multe ori cel mai bun model masculin din Romania (a fost pe podium la festivaluri de moda la New York, Milano, Londra, Paris, Taipei, Tokio si Seul). De altfel cei doi frati au pozat impreuna in revista Elle.In aceste zile, la Paris, se desfasoara Fashion Week, cel mai mare eveniment de moda, in care cei mai renumiti ... citeste toata stirea