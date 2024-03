Felicitari elevilor bistriteni premiati la Concursul National de Matematica si Informatica "Grigore Moisil" de la Oradea!

Alt concurs de matematica,alte premii obtinute de elevii din judetul Bistrita-Nasaud. Cea de-a XXXVI-a editie a Concursului National de Matematica si Informatica "Grigore Moisil" a avut loc in perioada 22-24 martie 2024 la Oradea.Premiul I. Miron Alexandru David, clasa a VI-a- Colegiul National "Liviu Rebreanu" BistritaPremiul II: Bacain Octavian Tiberiu -clasa a IX-a Colegiul National "Liviu Rebreanu" BistritaMentiuni: Kincses Emma Cristina- clasa a VI-a Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga" ... citește toată știrea