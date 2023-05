In seara de 18 mai a.c., politistii de la Sectia 7 Politie Sangeorz-Bai, aflati in serviciul de patrulare pe raza de competenta, au intervenit la un caz de violenta in familie, sesizat prin 112."La fata locului, s-a constatat faptul ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si a unor neintelegeri, un barbat, de 43 de ani, din Ilva Mica, ar fi lovit-o pe concubina sa, in varsta de 37 de ani, cu care acesta locuia. Echipajele medicale i-au acordat ingrijiri ... citeste toata stirea