Festivalul Play Fest, motiv de bucurie pentru elevii Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu Nasaud

Elevii Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu Nasaud, alternativa Step by Step, au participat la primul festival dedicat invatarii prin joc - Play Fest.Evenimentul national Play Fest aduce impreuna copii, parinti, profesionisti in educatia timpurie si membri ai comunitatii, oferind astfel o mai buna intelegere asupra importantei jocului in perioada copilariei timpurii si a serviciilor destinate copiilor mici, sporind astfel coeziunea sociala.Tema acestei prime editii este "Orasul meu" si ii ... citește toată știrea