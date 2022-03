Finalizarea salii de sport, reabilitarea caminelor culturale, lucrarile la sediul administrativ, printre prioritatile autoritatilor din Caianu Mic! Paul Stir: Avem in vedere si evenimente culturale!

Administratia publica locala din Caianu Mic are in vedere, pentru acest an, atat finalizarea unor obiective de investitii demarate anul trecut, din fonduri europene sau guvernamentale, cat si lansarea unor proiecte noi.In prezent, se lucreaza la caminul cultural din Ciceu Poieni, la modernizarea unui imobil vechi, care a fot utilizat multi ani de comunitate pentru intalniri cu diverse prilejuri. "Am accesat o finantare europeana pentru caminul cultural din Ciceu Poieni si caminul cultural din ... citeste toata stirea