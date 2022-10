Finantari de peste 16 milioane lei obtinute de Tiha Bargaului, prin Programul Anghel Saligny. Cinci proiecte de modernizare a drumurilor, in derulare!

Primaria Tiha Bargaului va beneficia de finantare pentru doua proiecte depuse ppe Programul National de Investitii Anghel Saligny. Este vorba despre construire retea publica de apa potabila in localitatea Piatra Fantanele, cu o valoare de 8,625,041.77 lei, si modernizare infrastructura de interes local in comuna Tiha Bargaului, in valoare de 8,487,330.62 lei."Urmeaza sa depunem studiul de fezabilitate, avizele pentru a semna contractul de finantare. Demaram procedura de achizitii publice, si ... citeste toata stirea