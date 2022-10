Fonduri prin PNRR pentru locuinte cu standardul nZEB plus destinate tinerilor din Bistrita!

Proiectul Primariei Bistrita de a construi primele locuinte eficiente din punct de vedere energetic nZEB plus a fost acceptat pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, transmite municipalitatea.Obiectivul acestei investitii este de a creste accesul la locuinte de calitate pentru tinerii aflati in dificultate, fapt ce va reduce privarea severa de locuinte pentru categoriile si grupurile vulnerabile, in special pentru persoanele din comunitatile marginalizate.Proiectul ... citeste toata stirea