A plecat dintre noi un om care a lasat amintiri frumoase si realizari remarcabile celor care l-au cunoscut, colegi de munca, prieteni, salariati, oficialitati. Ioan Eugen Moldovan, inginerul chimist, a fost un om daruit profesiei si a fost unul din aceea care, ajungand director, n-a incetat sa fie acelasi atasat colectivitatii si familiei. Inca nu implinise 80 de ani (s-a nascut in 1944) si a fost chemat in imparatia cereasca sa vesniceasca alaturi de sotie care plecase si ea in urma cu doar ... citeste toata stirea