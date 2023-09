Fostul magistrat Gheorghe Ianos, care a activat in zona Becleanului, s-a alaturat Aliantei pentru Unirea Romanilor. In cadrul unei conferinte de presa, acesta si-a prezentat motivele care au stat la baza acestei decizii."Ma bucur ca m-am alaturat acestei echipe (...). Dupa o cariera de 34 de ani in magistratura, de procuror, prim-procuror si inspector judiciar, acum pot sa ma exprim public si sa-mi spun gandurile cu privire la viata politica din Romania de dupa Revolutie. In perioada in care ... citeste toata stirea