Firma care a executat lucrarile de extindere a retelei de apa in localitatile Budacu de jos , Budus si Simionesti intervine astazi, 22 Noiembrie 2023 in intervalul orar 10:00 - 16 :00 pe raza localitatilor pentru inlocuirea unor vane. In acest context Aquabis Sa ,anunta sistarea alimentarii cu apa in localitatile Budacu de jos ,Budus si Simionesti -total, in intervalul 10:00 - 16:00Va asiguram ca o echipa de interventie se afla la fata locului si ia toate masurile necesare astfel incat ... citeste toata stirea