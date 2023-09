Baietii de aur de la Brigada 81 Mecanizata BistritaOctombrie 2020. Un autovehicul MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) sare in aer in timpul unei misiuni de patrulare in regiunea Kandahar din sudul Afganistanului. Militarii din vehicul scapa cu viata, dar cu profunde rani fizice si sufletesti.Evacuati la Spitalul Militar din Baza Bagram (Afganistan) si transferati, la cateva zile, intr-un spital din Germania, militarii incep lunga si dificila lupta a recuperarii.Dupa cateva luni ajung ... citeste toata stirea