Gabriel Lazany: Covor asfaltic pe absolut toate strazile de pamant din Bistrita, intr-o prima etapa!

Pe strazile de pamant din municipiul Bistrita, intr-o prima etapa, va fi asternut un strat de covor asfaltic, a anuntat Gabriel Lazany, primarul municipiului Bistrita, in cadrul unei conferinte de presa. Potrivit acestuia, in prezent, sunt sute de strazi si sute de kilometri de drumuri din municipiul Bistrita care nu sunt modernizate, o problema fiind si faptul ca nu sunt intabulate in domeniul public al municipiului Bistrita."Situatia este aceasta. Sute de strazi si kilometri de strazi ... citește toată știrea