Gabriel Lazany: In 9 iunie, vom pune Bistrita pe maini bune, adica pe mana tuturor cetatenilor!

Gabriel Lazany, candidatul PSD pentru Primaria Bistrita, a multumit bistritenilor, in cadrul unei conferinte de presa, pentru aceasta campanie."Am simtit ca au fost tot timpul alaturi de mine. De- a lungul pasilor pe care i-am parcurs prin oras, am discutat cu foarte, foarte multi dintre ei. Ii asigur pe toti ca daca voi primi increderea lor si voi deveni primar al municipiului Bistrita, voi fi un primar corect cu banii lor si nu voi astepta pana in ultima luna de campanie ca sa ma vedeti ... citește toată știrea