Gabriel Lazany: Inactiunea poate costa vieti! 10 sesizari... cu ursi in municipiu, numai in luna octombrie

Inactiunea poate costa vieti!Alaturi de Comisia responsabila pentru prevenirea si combaterea atacurilor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora de pe raza Municipiului Bistrita, am analizat cum putem opri prezenta ursilor pe strazile orasului. Trebuie sa gasim urgent solutii care sa ne permita sa traim in siguranta si liniste in propriul oras!Am constatat ca metodele de alungare nu sunt eficiente: la o singura actiune de goana pe Dealul Cocos, 28 de ursi au fost alungati, dar ... citește toată știrea