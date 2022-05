Gala Elitelor Medicale, cel mai important eveniment cu caracter medical din Romania, la Bistrita. Presedintele Radu Moldovan: O reconfirmare a angajamentului facut - sanatatea in varful prioritatilor

Gala Elitelor Medicale, cel mai important eveniment cu caracter medical din Romania, are loc vineri, in Poarta Transilvaniei Bistrita-Nasaud, ca o incununare si o recunoastere a investitiilor, profesionalismului si eforturilor in domeniul medical. Asadar, vineri, judetul nostru este capitala sanatatii, fiind o editie de anvergura cu medici din tara si de la nivel international, un eveniment de marca, ce se desfasoara pe doua paliere, avand o componenta stiintifica si una colocviala.Medici si ... citeste toata stirea