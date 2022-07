Gala Premiilor UNITER, cel mai prestigios eveniment cultural din Romania, la Bistrita. Publicul e asteptat la intalnirea cu marii actori si oameni de teatru, pe covorul rosu, la Palatul Culturii!

Municipiul Bistrita gazduieste cel mai prestigios eveniment cultural al anului. Editia aniversara a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 4 iulie, de la ora 21, la Palatul Culturii din Bistrita. Bistritenii sunt asteptati, intr-un numar cat mai mare, in tinute de gala, asa cum este si evenimentul, pe esplanada de la Palatul Culturii, pentru a afla, in direct, cine sunt cei mai buni artisti si cele mai bune creatii ale anului 2021. In preambulul galei, astazi, la Primaria municipiului ... citeste toata stirea