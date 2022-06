GALA UNITER, a 30-a editie, la Bistrita. Mariana Mihut, Rodica Mandache si Marcel Iures, printre actorii care inmaneaza premiile!

sarbatoarea Teatrului romanesc isi reia periplul cultural in tara. Si daca pana acum ne-au primit in mijlocul comunitatilor lor orasele Sibiu, Iasi, Targu-Mures, Oradea, Timisoara, Alba Iulia, Cluj, Craiova, iata ca in 2022 Gala Premiilor UNITER ajunge la Bistrita. Asadar, editia aniversara a GALEI PREMIILOR UNITER va avea loc luni, 4 iulie, ora 21.00, la Palatul Culturii din Bistrita (Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc"), pol al vietii culturale locale.Pana atunci, juriul format din ... citeste toata stirea