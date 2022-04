Garda Forestiera Bistrita-Nasaud: Peste 3700 de metri cubi de material lemnos taiat ilegal! 13 sesizari penale pentru infractiuni silvice

In cursul anului 2021, personalul silvic din cadrul Garzii Forestiere Judetene Bistrita Nasaud a efectuat un numar de 141 actiuni de control privind respectarea regimului silvic. In urma acestor actiuni au fost intocmite un numar de 63 procese-verbale de constatare a contraventiilor silvice, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 160.000 lei, a precizat Gabriel Pop, sef serviciu Garda Forestiera Judeteana Bistrita-Nasaud, in cadrul Colegiului Prefectural.Potrivit acestuia, au fost ... citeste toata stirea