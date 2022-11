Graul si painea pe meleaguri bistritene, in expozitie, la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud

Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud are placerea de a va invita la vernisajul expozitiei temporare "Graul si painea pe meleaguri bistritene". Evenimentul se va desfasura in data de 24 noiembrie 2022, ora 13.30, in incinta Muzeului Bistrita, sala Borgo Prund. Expozitia va fi deschisa in perioada 24 noiembrie 2022 - 3 martie 2023 si poate fi vizitata de marti pana duminica in intervalul orar 9-17.In prag de iarna, cand nu peste mult timp peste meleagurile bistritene se va instala frigul si zapada, ... citeste toata stirea