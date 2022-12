Grupul de colindatori Somesul, Trofeul Festivalului "In Gradina Raiului"

"In Gradina Raiului este titlul unei colinde din judetul nostru, gandind acest festival dedicat colindului din judetul Bistrita-Nasaud ca o sansa acordata colindului adevarat, acest colind care a insotit romanul inca din perioada precrestina. Colindele reprezinta sufletul neamului din care facem parte si avem o mare obligatie fata de aceste valori recunoscute in intreaga lume pentru ca de cativa ani, colindul in ceata barbateasca a intrat in lista valorilor culturii universale, fiind inscris pe ... citeste toata stirea