Hai in claca! Clubul Femeilor Solidare te invita sa fii in slujba binelui, pentru a renova Sura Verde!

Clubul Femeilor Solidare isi propune ca in perioada 1 august - 1 octombrie 2022 sa renoveze Sura Verde, o locatie care va gazdui, anul viitor, activitati recreative. Poti ajuta cu o zi de munca sau financiar, iar mai multe informatii pot fi accesate la telefon 0766 060 374 sau pe pagina de facebook. Prima intalnire este programata vineri, 13 august!"In urma cu cateva generatii, oamenii se uneau cu multa iubire de semeni in claca. Era ca o sarbatoare in slujba binelui, de multe ori unica ... citeste toata stirea