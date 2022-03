Handbalistele "Gloria Junior" din Sangeorz-Bai, alaturi de refugiatii de la Centrul Misionar de Tineret

"Doamne, fa-ma o unealta a pacii Tale. Acolo unde este ura, lasa-ma sa seaman iubire" - acest mesaj a fost scris in limba ucraineana pe o plansa pe care micile noastre handbaliste de la Sangeorz-Bai l-au oferit unei mame si celor doi copiii ai sai, nevoiti sa isi lase tara pentru a-si salva viata.Din cauza razboiului din Ucraina, Miroslava si copiii sai - Nadia (7 ani) si Vituskin (6 ani) si-au parasit saptamana trecuta casa si au lasat in urma lor sotul, persoane dragi si in cele din urma ... citeste toata stirea