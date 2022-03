Horia Petrean, elev la Excelenta: Sunt orele in care putem sa ne exprimam liber opinia!

Orele de debate sunt orele in care practicam arta conversatiei, orele la care nu trebuie sa vii cu carte si caiet si sa scrii ce iti dicteaza profesoara, orele la care nu dam teste... Pentru mine si pentru multi alti elevi, orele de debate sunt orele in care putem sa ne exprimam liber opinia si putem sa ne raportam critic la ideile interlocutorilor nostri.Nu trebuie sa stam in banca si sa asteptam sa treaca timpul, nu trebuie sa ne uitam pe geam cum trec pasarile si cum ... citeste toata stirea